Traumas no sexo? A terapia tântrica é alternativa para voltar a ter prazer

A terapia tântrica é conhecida por despertar orgasmos intensos e expandir o prazer, mas seu potencial vai muito além do aspecto físico. A prática tem se mostrado uma ferramenta poderosa no tratamento de traumas emocionais e bloqueios sexuais, mesmo entre pessoas que se consideram bem resolvidas com a própria sexualidade.

Muitas vezes, a busca pelo tantra começa por curiosidade ou desejo de novas experiências. No entanto, durante o processo terapêutico, especialmente nas massagens tântricas — que são apenas parte da abordagem —, podem surgir memórias e sensações profundas que revelam feridas antigas, muitas delas inconscientes.

Em diversos casos, os toques específicos realizados pelo terapeuta ativam áreas do corpo ligadas à memória emocional, possibilitando o acesso a lembranças reprimidas, como situações de abuso sexual ou relações marcadas por desequilíbrios emocionais.