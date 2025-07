Ela se apaixonou, mas o amor morava em uma das ilhas mais remotas do mundo

Quando o Robert me disse onde morava, não dei muita importância. Como ele é britânico, imaginei que fosse só um lugar um pouco mais afastado, no Reino Unido. Só quando a gente se conheceu melhor que eu entendi isso de ser um local realmente isolado.

Márcia Magali de Oliveira

Robert é conselheiro do governo de Santa Helena, uma pequena ilha que faz parte do território ultramarino britânico no Oceano Atlântico Sul —fica a quase 2 mil quilômetros da costa sudoeste da África. Ele vive lá há 20 anos e é um dos pouco mais de 4,5 mil habitantes do local, que, por sua localização e difícil acesso, é considerado um dos mais remotos do mundo.

Santa Helena foi o último refúgio de Napoleão Bonaparte Imagem: Reprodução/Google Earth

Para se ter uma ideia, a principal forma de chegar até Santa Helena é por meio do pequeno aeroporto local, que recebe um voo semanal vindo de Joanesburgo, na África do Sul. Até 2017, a única forma de ir até a ilha era por uma viagem de navio, saindo da Cidade do Cabo, que durava cinco dias.

'Não acreditava que encontraria alguém'

Márcia e Robert se conheceram pela internet, em 2023, quando ela e a filha de 13 anos estavam morando em Lisboa.