De proteção dos romanos a estilo para vitorianos: por que noivas usam véu?

Textos do poeta Juvenal descrevem o véu como semelhante ao sangue — para os romanos, a primeira menstruação representa a entrada da mulher em seu período de força, deixando a fraqueza da infância para trás — e, por isso, este acessório guardaria sua pureza e a protegeria de maus espíritos, segundo a pesquisadora do período clássico, Judith Lynn Sebesta, da Universidade de Dakota do Sul, e autora do livro "The World of Roman Costume".

Como o véu de noiva se tornou tão popular?

A culpa da "mania" contemporânea é de outra fashionista da realeza britânica, a rainha Vitória. Apesar de não ter sido a primeira nobre a casar de branco, Vitória ascendeu ao trono em 1837 com apenas 18 anos e se tornou logo uma figura a ser copiada, transformando a opção pela cor no altar como um padrão — seguido até hoje em todo o Ocidente.

Vestido original usado por Rainha Vitória para o seu casamento; a cor amarelada do tecido se deu em consequência do tempo de armazenamento Imagem: Reprodução

Seu reinado foi marcado por uma forte modulação de costumes e estética, o que talvez tenha ajudado a eternizar seu visual ao dizer "sim" ao príncipe Albert em 1840. Não há consenso entre os estudiosos se Vitória queria mesmo representar um ideal de pureza ou apenas fez uma opção estética —e estrategicamente política ao escolher a renda, como verá abaixo— mas este possível significado se tornou bastante popular.

Vitória ousou ao trocar a tiara, um item raramente dispensado por noivas reais, por uma coroa de flores de laranjeira que ela utilizou sobre o seu véu. Já o acessório era semelhante aos babados do vestido e tinha 3,65 metros de comprimento e pouco mais de 68 centímetros de largura. Segundo arquivos de jornais britânicos, o véu possuía a mesma renda de Honiton, no condado de Devon, do vestido.