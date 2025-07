Festivalzinho tem de Mundo Bita a Nando Reis: 'Emoção curtir com meu filho'

Um festival onde pais e filhos pequenos podem curtir na mesma proporção e criar memórias que perduram pela vida. Esta é a proposta do "Festivalzinho", idealizado pela influenciadora e comunicadora Julia Faria, em parceria com o empresário Ricardo Brautigam, criador do Rock The Mountain. A segunda edição do evento acontece neste sábado (26), no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, das 10h às 21h.

Na parte da manhã, uma turma de peso fez a festa para as famílias que chegaram cedo para aproveitar tudo: Mundo Bita, Toni Garrido, Era Uma Vez MPB e Mãeana comandaram o show e não teve quem ficasse parado. O clima entre o público é tão acolhedor que Toni Garrido desceu do palco para cantar com as famílias. Além dos shows, o evento conta com comida em várias barraquinhas, artistas de circo espalhados e interagindo com todos e muitas espaços com ativações e brincadeiras.