Vivemos guerra santa sem perceber, diz diretora de Apocalipse nos Trópicos

A diretora e a produtora Alessandra Orofino contaram porque não conseguiram usar imagens dos ataques golpistas de 8 de janeiro no documentário. "A gente tentou filmar no 8 de janeiro, mas o cartão de memoria foi 'comido' por um participante. Ele atacou o cinegrafista, pegou o cartão de memoria e mastigou. [...] Nossa equipe também foi atacada no 7 de setembro de 2021."

'Apocalipse nos Trópicos' surgiu após Daciolo me 'evangelizar', diz diretora

Petra Costa contou que mergulhou no estudo para o documentário com uma Bíblia recebida por Cabo Daciolo. "Querer entender isso [a busca pelo Apocalipse] me fez querer ir ler a Bíblia que eu tinha ganhado do Cabo Daciolo. Quando eu estava no congresso, no impeachment da Dilma, ele me evangelizou e me deu. Eu perguntei o que aconteceria agora, daí ele me deu a Bíblia e disse pra eu aceitar Jesus, que viria um governo de Deus."

