'Mommy makeover': mães fazem combo de cirurgias plásticas após gestações

Mais do que uma questão estética, o "mommy makeover" representa uma oportunidade de reconexão com o próprio corpo após o intenso período de gestação, parto e amamentação, fases que frequentemente deixam marcas duradouras e afetam a autoestima feminina.

A gravidez traz mudanças físicas significativas no corpo da mulher que nem sempre são facilmente reversíveis com dieta, exercício ou cuidados básicos com o corpo. Normalmente, a mulher perde definição na cintura, acumula gordura, as mamas cedem e o abdômen fica flácido.

Muitas pacientes me falam: 'Eu amo meu filho, mas não estou feliz com o meu corpo, e isso atrapalha a minha felicidade como um todo'. E eu entendo completamente, porque, quando a mulher não está feliz com o corpo, isso impacta a autoestima, o casamento, o desejo, até o prazer em ser mãe. Débora Pacheco, cirurgiã plástica especialista na técnica

Anny Rocha Barsi, 41, foi outra que apostou no combo de procedimentos para ressignificar sua relação com o corpo. Ela fez lipoaspiração, abdominoplastia e colocou prótese de mama. "Durante a gestação gemelar, minha barriga esticou muito. Mesmo com cuidados, ficou flácida. Amamentei também, o que fez a mama ceder. Me sentia mal, com vergonha do meu corpo, do meu marido. Decidi fazer a cirurgia — e foi a melhor escolha da minha vida", conta.

Pacheco ressalta que se tratam de cirurgias grandes e complexas, mas que fazem diferença na autoestima da mulher. Vitor Pagotto, cirurgião plástico da Clínica Sartor, também diz que pode ser uma escolha positiva, desde que feita com profissionais competentes. "Quando bem indicada e realizada com responsabilidade, a cirurgia pode ser uma ferramenta importante de reconexão da mulher com o próprio corpo", diz.

Que procedimentos são feitos?

De acordo com os especialistas, as cirurgias mais comuns incluem: