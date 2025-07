'Festivalzinho' celebra conexão entre pais e filhos: 'Encontro de gerações'

Um festival onde pais e filhos pequenos podem curtir na mesma proporção e criar memórias que perduram pela vida. Esta é a proposta do Festivalzinho, idealizado pela influenciadora e comunicadora Julia Faria, em parceria com o empresário Ricardo Brautigam, criador do Rock The Mountain. A segunda edição do evento acontece no próximo sábado, 26 de julho, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

A ideia nasceu de um sentimento vivido pela própria Julia que, depois de se tornar mãe, passou a viver um impasse entre o desejo de ir para os festivais e, chegando lá, se sentir culpada por ter deixado a filha, ou não ir e viver a frustração.

"No meio do show da Marisa Monte no Rock The Mountain, assistindo a uma mãe com a filha nos ombros vendo o show - com saudade da minha que tinha ficado em casa - tive um insight que queria fazer um espaço desse preparado para nós duas. Saí de lá e liguei para o meu amigo e ele topou", conta.