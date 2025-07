'Perdi meu bebê aos 9 meses de gestação, foi como um furacão me invadindo'

Na época cheguei a perguntar ao meu noivo, hoje meu marido, se ele queria se casar comigo sabendo que não poderia ser pai. Ele disse que sim, que eu não era uma mulher estéril e que íamos realizar o sonho de ter filhos.

Após dois anos de tentativas, descobri a gravidez do Izack com 5 semanas de gestação. No primeiro ultrassom só vi o saco gestacional, não ouvi os batimentos cardíacos, o que me gerou medo de sofrer uma nova perda gestacional. Tive alguns sangramentos, havia a suspeita de um aborto retido, mas no fim a gestação evoluiu. Gerar uma vida dentro de mim e saber que existia um outro coração batendo junto com o meu era maravilhoso. Em 2013 Izack nasceu e se tornou o meu primeiro bebê arco-íris (aquele que nasce após a perda de um filho).

Gestação de Davi foi tranquila, a mala da maternidade estava pronta

Izabella Maconato grávida de Davi Imagem: Arquivo pessoal

Quando Izack tinha dois aninhos, engravidei do Davi sem planejar. Na época fiquei assustada porque ele era pequeno, meu marido estava desempregado e fiquei preocupada como cuidaríamos e sustentaríamos duas crianças. Além do medo de sofrer uma nova perda gestacional.

Passada essa fase mais tensa, consegui curtir a gestação do Davi. Fiz o pré-natal certinho, a gravidez foi tranquila e não tive nenhuma intercorrência. Estava com nove meses de gestação quando no dia 1° de dezembro de 2015, oito dias antes da cesárea já agendada, notei que o Davi não se mexeu durante o dia. No dia seguinte, segui a minha intuição e fui ao posto de saúde onde fazia o pré-natal.