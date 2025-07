Delineador gráfico, lip tint degradê: Rozan aprende truques da make coreana

Para os lábios, entra em cena a técnica degradê. Primeiro, um batom neutro como base. Depois, um tom de vermelho mais escuro aplicado apenas no centro dos lábios. "Você não esfrega", orienta Daniela Keum, atendente da loja onde Vanessa comprou os lip tints.

Nos olhos, o foco é no detalhe: corretivo no canto interno e glitter posicionado nas pálpebras, no canto dos olhos e até na maçã do rosto, como iluminador.

Mas Rozan não para na make suave dos doramas. Inspirada pelas fãs de K-pop que conheceu na aula de dança, ela radicaliza no delineador gráfico. Trata-se de um delineado gatinho mais amplo, com traço aberto que alcança as pálpebras e cria um visual mais ousado e moderno. Para arrematar, dois pontinhos ao lado dos olhos reforçam o estilo.

"Minha maquiagem começou 'suavecita' quando vi, [passei] glitter, K-pop, tudo, delineador gráfico, fui embora", explica.

Para finalizar, Vanessa aplica máscara de cílios, parte essencial na maquiagem. "É uma coisa que amo e não vivo sem", completa a maquiadora.

À Prova de Rolê

Nesta série do Lab da Beleza, Vanessa Rozan sai do camarim do UOL para testar no rolê suas makes inspiradas em temas como os anos 1980 e os doramas que bombam no streaming. Toda quinta, no Canal UOL e no YouTube de Universa.