Apocalipse nos Trópicos surgiu após Daciolo me 'evangelizar', diz diretora

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a diretora Petra Costa contou que mergulhou no estudo para a nova obra, "Apocalipse nos Trópicos", após receber uma Bíblia do então deputado Cabo Daciolo.

Petra Costa contou que ficou curiosa ao ver pessoas querendo "apressar" o Apocalipse bíblico. "Querer entender isso [a busca pelo Apocalipse] me fez querer ir ler a Bíblia que eu tinha ganhado do Cabo Daciolo. Quando eu estava no Congresso, no impeachment da Dilma, ele me evangelizou e me deu. Eu perguntei o que aconteceria agora, daí ele me deu a Bíblia e disse pra eu aceitar Jesus, que viria um governo de Deus."

