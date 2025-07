Sexo todo dia é bom para a pele e tem ao menos mais 11 vantagens; vem ver!

3. Alivia o estresse

A atividade sexual atua no processo de redução do estresse devido aos neuro-hormônios liberados durante o ato. Os principais são: a dopamina, que tem função de trazer a leveza e a sensação de satisfação ao organismo; e a ocitocina, conhecida como o hormônio do amor, do prazer e aconchego. Quando ativados, ambos aumentam a sensação de bem-estar, reduzindo o cortisol, responsável pelo estresse.

4. Diminui a chance de câncer de próstata

A ejaculação é uma aliada na redução deste tipo de câncer: quanto maior a frequência de ejaculações, menores as chances de desenvolver a doença, devido à diminuição de substâncias tóxicas no tecido prostático.

5. Dá um upgrade na beleza

Orgasmos frequentes melhoram e mantêm a aparência mais jovem e saudável. A pele fica mais viçosa, o cabelo tem mais brilho, e unhas, dentes e gengivas revelam mais saúde. Isso ocorre porque os hormônios ficam mais estáveis e equilibrados, por conta da frequência da prática.