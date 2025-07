Petra Costa conta como perdeu imagens do 8/1: 'Comeram o cartão de memória'

'Apocalipse nos Trópicos' surgiu após Daciolo me 'evangelizar', diz diretora

Petra Costa contou que a origem do documentário envolveu uma Bíblia recebida por Cabo Daciolo. "Querer entender [a busca pelo Apocalipse] me fez querer ir ler a Bíblia que eu tinha ganhado do Cabo Daciolo. Quando eu estava no Congresso, no impeachment da Dilma, ele me evangelizou e me deu. Eu perguntei o que aconteceria agora, daí ele me deu a Bíblia e disse pra eu aceitar Jesus, que viria um governo de Deus."

Vivemos guerra santa sem perceber, diz diretora de Apocalipse nos Trópicos

Petra pontuou acreditar que, hoje, vivemos uma guerra santa. "A gente viu muita gente falando que não aguenta mais ir em culto e ouvir de política, não ter as visões politicas respeitadas. Filmamos com um pastor que foi expulso da própria igreja por declarar voto no Lula. Tem pessoas que foram assassinadas dentro de igreja por causa disso. A gente tá vivendo uma guerra santa sem perceber, voltando a ter perseguições religiosas."