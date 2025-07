Anda infeliz? Mudar de carreira após os 40 é possível: 'Muito mais bagagem'

O "clique" definitivo veio quando entendeu que não estava vivendo sua missão de vida, mas não sentiu que estava começando do zero. "Carregava uma mochila cheia de experiências e ferramentas que só iriam somar na nova trajetória", diz.

O início de uma nova trajetória, especialmente em um setor completamente diferente, exigiu dedicação. "Eu precisei construir um novo networking, me apresentar de forma diferente e me posicionar com estratégia", conta.

Apesar de encontrar apoio de amigos, mentores e família, a síndrome da impostora apareceu, questionando suas capacidades. Nessas horas, o autoconhecimento foi fundamental, e a maturidade foi uma grande aliada.

Aos 40 anos, Fabi entrou de vez na área de diversidade e inclusão etária, atuando em uma startup —algo totalmente novo para ela.

A idade me trouxe experiência, clareza e coragem, mas também precisei enfrentar o etarismo velado em alguns contextos, especialmente por ser mulher. Ainda existe o olhar enviesado de que idade e gênero que definem capacidade, e não as competências. Fabi Granzotti

A mudança trouxe um impacto financeiro, já que acabou acontecendo antes do que ela havia planejado. "Ainda assim, minha qualidade de vida melhorou muito. Hoje tenho mais paz interior, mesmo diante dos desafios. A satisfação de viver um propósito é incomparável", diz.