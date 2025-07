Sexo em pé: estas 6 posições vão deixar a transa ainda melhor; veja imagens

É mais indicada para as rapidinhas, porque requer pressão e velocidade.

Dicas quentes

Locais: transar em pé pode funcionar em qualquer tipo de espaço —até mesmo na área de serviço, com os dois apoiados na máquina de lavar, dá certo. No box do banheiro, porém, é bom que o homem não pegue a mulher no colo sob o risco de escorregar. O sexo em pé é uma alternativa quente para rapidinhas ou situações em que os dois correm o risco de ser pegos, como no banheiro da festa ou na escada corta-fogo.

Preliminares: se houver tempo para uma sessão de carícias, que tal aproveitar para fazê-la também em pé? O sexo oral, nessas circunstâncias, pode proporcionar sensações diferentes, assim como lambidas dos pés à cabeça.

Imprevistos: se a situação for um sexo express, melhor nem tirar a roupa toda. Em alguns casos, a diferença de altura entre os dois pode dificultar um encaixe perfeito. Se isso acontecer, o melhor a fazer é procurar um ponto de apoio para o tórax da mulher ou minimizar a diferença com degraus, por exemplo. Transar em pé nem sempre é fácil e sai como o esperado; às vezes acontecem micos como escorregões ou tropeções. Para os homens, o ideal é não tirar todo o pênis na hora do vaivém sob o risco de fraturas.

Fonte: Leila Cristina, terapeuta sexual e autora de "O Grande Livro do Amor e Sexo" (Ed. Literare)