Make 'muy latina' para aula de salsa tem delineado forte e contorno; veja

Vanessa aposta em uma paleta de marrons acinzentados e acabamento contornado. "Nada de blush coradinho. A ideia aqui é uma cartela marrom-cinza, aquele tom que as latinas já usavam lá nos anos 90, precursoras maravilhosas", diz ela.

O passo a passo inclui:

Contorno cremoso e mais escuro nas laterais do rosto, esfumado em direção às têmporas. "O contorno mais escuro dá um contraste com o tom da minha boca", explicou Vanessa.

Iluminador no alto das maçãs e ponta do nariz;

Delineado marcante , que vai do canto interno ao externo dos olhos;

Máscara de cílios em várias camadas , com ênfase no volume;

Batom marrom acinzentado, com cobertura suave e corretivo por baixo para apagar o tom natural da boca.

Segundo a maquiadora, a make é mais gráfica, com contrastes fortes: o contorno entra onde o blush normalmente estaria, e a boca conversa com a estética mais marcada dos anos 90.

O único ajuste que ela pretende fazer da próxima vez é dispensar os cílios postiços. "O cabelo ficou enroscando. Acho que na próxima eu vou simplificar um pouco o look. Mas amei tudo, não vejo a hora de testar outra maquiagem para mais um rolê."

À Prova de Rolê

Nesta série do Lab da Beleza, Vanessa Rozan sai do camarim do UOL para testar no rolê suas makes inspiradas em temas como os anos 1980 e os doramas que bombam no streaming. Toda quinta, no Canal UOL e no YouTube de Universa.