'Date' de amigas agora é no spa ou spinning: 'A gente cuidando da gente'

Em junho, a criadora de conteúdo digital Carine Santos Freitas, 31, de Diadema (SP), escolheu fazer um date com as amigas em uma unidade da Velocity. "Pedalamos muito, rimos mais ainda. Esses encontros têm feito um bem enorme para o corpo e ainda mais para a nossa amizade", conta.

Já a estudante de nutrição Stephanye Lima, 25, de Belo Horizonte, que pratica ioga quatro vezes por semana em estúdio, vê na prática um espaço de acolhimento e, mais do que isso, de cura. Nos fins de semana, costuma se reunir com amigas para aulas ao ar livre. "Tenho facilidade de me conectar com as pessoas quando o ambiente é leve. Acredito que nesses espaços a gente faz amizade sem nem perceber", diz.