O que a menopausa tem a ver com gordura no fígado?

Com a chegada da menopausa, muitas mulheres enfrentam uma série de transformações hormonais e metabólicas que vão além dos tradicionais calores, insônia ou alterações de humor. Uma dessas mudanças pode ser a presença da esteatose hepática, popularmente conhecida como gordura no fígado.

Ainda pouco associada ao climatério, a condição pode trazer riscos importantes à saúde, como fibrose, cirrose e até câncer de fígado, especialmente quando não diagnosticada ou tratada a tempo.

Mas o que esse problema tem a ver com a menopausa? "A mulher tem o estrogênio como principal fator protetor. E esse hormônio, quando começa a cair a partir dos 45 anos, mesmo antes da menopausa se instalar, já promove alterações no corpo, especialmente no metabolismo da glicose e do colesterol", explica a médica ginecologista e nutróloga Alessandra Bedin Pochini, do Hospital Israelita Albert Einstein.