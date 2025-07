'Na festa, ele mandou direct': mulheres dizem que homens não 'chegam' mais

Hoje, observa Letícia, o cenário é diferente: há pouca ou nenhuma interação entre homens e mulheres em bares, boates e outros ambientes de socialização. Em maio deste ano, ela passou por uma situação que a fez perceber o quanto alguns homens perderam a capacidade de interagir ao vivo com mulheres que lhes interessam.

Eu estava numa festa com amigos quando vi um cara com quem eu flertava pelo Instagram. Ele ficou me olhando. Pensei: 'Em algum momento ele virá falar comigo.' Então, para a minha surpresa, recebi uma mensagem dele no direct [caixa de mensagens da rede social]: 'Você não vai me dar oi?'

Letícia Maciel

"O cara estava na minha frente, eu o vi digitar a mensagem. Pensei: 'Não é possível.' Mostrei a mensagem a um amigo meu. Ele olhou e disse: 'Tá, mas por que ele não vem aqui?' Então respondi: 'Não faço a mínima ideia, mas agora eu também não quero'", acrescenta.

'Mulheres passaram a chegar nos caras'

A estudante de relações públicas Júlia Abboud, 21, de São Paulo, tem a mesma percepção de Letícia, mas com uma diferença: ela é quase dez anos mais nova, por isso, não tem referência de como eram as interações entre homens e mulheres no passado.

A jovem começou a sair com amigos aos 17 anos, em 2021. Àquela época, as reuniões sociais se resumiam a festas privadas, em razão da pandemia.