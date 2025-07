Fetiches sexuais: conheça os mais comuns e como praticá-los com segurança

Música de fundo

Criar uma trilha sonora sensual pode potencializar o clima. Playlists com batidas envolventes ajudam a sincronizar movimentos e emoções durante o sexo.

Algemas e vendas

Itens clássicos do BDSM leve, as algemas e vendas aumentam a excitação ao restringir sentidos ou movimentos. Devem ser usados com cuidado para evitar machucados ou sustos.

Chupões e marcas no corpo

Alguns casais gostam de deixar marcas visíveis após o sexo, como chupões. A prática deve ser consentida, já que as marcas podem causar constrangimento em situações sociais ou profissionais.