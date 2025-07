'Sou julgada por todos, mas não me importo': ela sente prazer em ser traída

Elas sentem prazer ao ver, ouvir ou até imaginar seus parceiros com outras mulheres. Muitas, inclusive, se excitam ao serem chamadas de "cornas" durante o ato, tudo de forma explícita e consensual.

Dentro de uma esfera, muitas vezes, paralela, são as mulheres conhecidas como "cuckqueans". O termo vem do inglês: 'cuck' (corna) e 'quean' (mulher promíscua). E, embora soe pejorativo, para quem vive o fetiche, pode ser parte do jogo simbólico, funcionando, inclusive, como a cereja do bolo da fantasia.