Yara de Novaes dirige peça sobre violência sexual: 'Letramento pros homens'

A atriz relatou uma situação de assédio que sofreu durante um ataque de pânico em um avião. "Tive pânico dentro do avião, nunca tinha tido, e saí de ambulância. E ainda quando saí, o técnico de enfermagem começou a me dar uns beijos, me assediar. Aquele beijo molhadinho. Foi muito pesadelo. Teve uma hora que ele desabotoou meu sutiã. Eu entrei num pesadelo. E no final, ainda com uma médica absolutamente agressiva comigo."

Yara de Novaes sobre machismo no trabalho: 'Problema deles'

Yara contou como lida com o machismo durante seu trabalho como atriz e diretora. "É uma coisa que existe, muito mais como diretora que como atriz, porque [diretora] é quem vai decidir como vai contar a história. Quando você vai decidir, é um lugar de mais poder. Sinto até hoje, tenho que provar muito mais. A gente tem que provar o tempo inteiro que consegue. Mas nunca deixei de de fazer o que eu queria fazer. F*da-se. É problema deles."

Yara de Novaes diz como escolhe trabalhos: 'Mais importante é estar alinhada com o que penso'