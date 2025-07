Nem chocolate, nem alho: usar alimentos no sexo oral traz riscos à saúde

A criatividade, nessas situações, pode ser perigosa. Os problemas que podem aparecer caso a região genital receba algum tipo de alimento para o sexo oral são: infecção genital, alteração do pH, machucados, dependendo do que for colocado, lesão da parede do canal vaginal. É necessário tratamento, por vezes medicamentoso, para conseguir reequilibrar a saúde íntima.

No caso específico do alho refogado: parece muito improvável que alguém decida ter sexo oral assim... Mas fica uma orientação para quem busca receitas caseiras contra a candidíase na internet: o alho in natura também não pode. Ele é extremamente ácido e pode causar lesões muito graves no local.

Lembre-se: é fundamental ter cuidado ao buscar alternativas naturais e, sempre que necessário, procurar orientação médica para garantir a saúde íntima.

Fonte: Mariana Rosário, ginecologista e obstetra

*Com matéria publicada em 9/9/2021