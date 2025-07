Após bariátrica, pernas não mudaram: 'Lipedema não é preguiça ou descuido'

Foi importante descobrir que, embora o lipedema não tenha cura, com o tratamento conservador é possível desinflamar a gordura, melhorar a aparência e os desconfortos.

Depois do diagnóstico, Luciane conta que mudou seu estilo de vida. "Faço mais atividade física, intercalando aulas de pilates com hidroginástica. Também mudei a minha alimentação e consumo uma dieta equilibrada, sem cafeína, bebida alcoólica, açúcar ou glúten", diz. Ela também se atenta à qualidade do sono e usa meias de compressão para diminuir o inchaço e melhorar a circulação.

Aceitação e autoestima em dia

Um dos motivos que a levou a fazer a cirurgia bariátrica foi o preconceito em relação à obesidade. Ela conta que conviveu com muitos olhares de rejeição, como se estar com excesso de peso fosse uma escolha, e não uma doença. Com o lipedema, não é diferente, mas Luciane diz superar os julgamentos.

Depois do diagnóstico, decidi que não vou deixar de viver momentos incríveis por qualquer julgamento alheio. Por isso, uso biquíni e vou à praia, jamais vou deixar de fazer algo por conta do outro. É importante reforçar que o lipedema não é preguiça ou descuido.

"Acredito que quem tem lipedema precisa se permitir ser feliz. Meu corpo não me define! Enquanto viver vou divulgar a causa e tentar ajudar quem ainda não recebeu o diagnóstico ou tem vergonha de sua condição. O lipedema me trouxe a cura para todas as inseguranças que ainda resistiam em mim", conta.