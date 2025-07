Yara de Novaes sobre machismo no trabalho: 'Problema deles'

Yara de Novaes sofreu assédio após ataque de pânico em avião: 'Pesadelo'

0:00 / 0:00

A atriz relatou uma situação de assédio que sofreu durante um ataque de pânico em um avião. "Tive pânico dentro do avião, nunca tinha tido, e saí de ambulância. E ainda quando saí, o técnico de enfermagem começou a me dar uns beijos, me assediar. Aquele beijo molhadinho. Foi muito pesadelo. Teve uma hora que ele desabotoou meu sutiã. Eu entrei num pesadelo. E no final, ainda com uma médica absolutamente agressiva comigo."

Yara de Novaes dirige peça sobre violência sexual: 'Letramento pros homens'

0:00 / 0:00

A diretora comentou sobre a peça "Prima Facie", obra dirigida por ela e protagonizada por Débora Falabella. "Débora ficou sabendo e pediu o texto pra ler. A peça dá um novo conceito pra o que é violência e estupro. É ali que o bicho pega. Você diz: 'Opa, isso aconteceu comigo'. Na nossa geração, isso era comum. É um letramento pros homens. Eu vejo muitos homens incomodados."