Sexo filmado: por que algumas mulheres têm medo do celular do crush?

Com o avanço das tecnologias, o medo de ser filmada durante uma relação sexual sem consentimento se tornou uma preocupação real para muitas mulheres. Câmeras escondidas, celulares em posições suspeitas e o uso de notebooks com webcams ligadas têm gerado insegurança em encontros íntimos — especialmente quando não há vínculos de confiança entre as pessoas envolvidas. O temor não é infundado: casos de gravações não autorizadas vêm sendo denunciados com frequência, e o compartilhamento de imagens íntimas sem consentimento é um dos principais tipos de violência digital contra mulheres no Brasil.

Essa preocupação não surge apenas após situações de abuso. Muitas mulheres relatam que já incorporaram uma espécie de "checagem preventiva" em quartos, banheiros e ambientes íntimos, principalmente ao se relacionar com alguém novo.

Entre os fatores que alimentam esse receio estão os relatos de vídeos vazados, o crescimento do chamado "pornô de vingança" e o fetiche por conteúdo supostamente "amador". De acordo com o relatório Gitnux 2025, a categoria "amateur" está entre as de crescimento mais rápido nas plataformas adultas. Já o Pornhub, em seu Year‑in‑Review 2024, destacou que "real amateurs" — ou conteúdo que aparenta ser caseiro — e "public" subiram várias posições entre os termos mais buscados.