Pronta pra bailar: Vanessa Rozan testa a make e o gingado em aula de salsa

Com a energia lá em cima e sem tempo para um banho ou produção completa, Vanessa apela para um retoque estratégico. "Vou aproveitar o brilho do suor pra dar esse glow na pele", explica, enquanto solta o cabelo, reaplica corretivo e reforça o tom nos lábios.

O passo a passo da make latina inclui contorno cremoso, iluminador nas têmporas e nariz, delineado marcante e boca desenhada com contraste. "Passei um pouquinho de corretivo por baixo do batom pra apagar a cor natural e realçar esse marrom acinzentado. Dica direto dos anos 90!", diz a maquiadora.

Com uma blusa de manga transparente e estampa de onça, além de calça jeans preta, Vanessa chega à aula, um pouco nervosa, mas entregue ao gingado. "A graça é essa, né? Deixar alguém te conduzir. Parece até filosofia de vida", diz ela, antes de começar os primeiros passos.

O veredito ao final da aula é positivo: "Tô acabada, destruída, feliz, só o pó, mas a make intacta! Totalmente à prova desse rolê que eu adorei". Mas ela deixa um alerta para quem for cair na dança: nada de cílios postiços. "O cabelo fica enroscando, da próxima vez vou resumir um pouco esse look".

À Prova de Rolê

Nesta série do Lab da Beleza, Vanessa Rozan sai do camarim do UOL para testar no rolê suas makes inspiradas em temas como os anos 1980 e os doramas que bombam no streaming. Toda quinta, no Canal UOL e no YouTube de Universa. Assista ao episódio completo no topo da página.