Dor de parto é muito forte? Como se preparar para ela? Conheça cada fase

Mas e quando você começa a ficar cansada? "A gente consegue manejar bastante a dor, mas chega um momento em que muitas vezes há uma exaustão, e isso é que vai tornando essa dor insuportável", explica Beck.

E a anestesia?

Quando a dor fica muito difícil e desafiadora, é importante ponderar se é hora de pedir analgesia. Existem diversas formas de amenizar a dor durante o parto normal e apenas o médico anestesista pode definir isso, a depender da fase de trabalho de parto em que se está.

O mais recomendado, no entanto, é esperar que o bebê esteja encaixado e a mulher apresente cerca de seis centímetros de dilatação. "Antes disso, a anestesia pode impactar muito as contrações e o trabalho de parto pode se alongar, aumentando o risco de cesárea", alerta Armelin.

Aconteceu comigo: no primeiro parto, assustada com a intensidade da dor, pedi anestesia quando Alice ainda não estava encaixada. O trabalho se alongou e por muito pouco não tive que ir para a cesárea. Atenta a isso, no parto de Valentim, decidi me preparar psicologicamente para o fato de que a dor seria arrebatadora, mas suportável.

Foi quando conversei com a Mari Noronha, enfermeira obstétrica e doula, que me disse: "lembra que, quando estiver insuportável, é porque está no fim." Ela, que além de acompanhar partos também faz consultoria com gestantes, teve um papel fundamental de me mostrar que sim, é possível chegar ao fim confiando na sabedoria do próprio corpo.