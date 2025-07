Yara de Novaes sofreu assédio após ataque de pânico em avião: 'Pesadelo'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a atriz e diretora Yara de Novaes relatou ter sido assediada após um ataque de pânico de um avião.

A atriz relembrou o incidente, que ocorreu num voo do Rio de Janeiro para São Paulo. "Tive pânico dentro do avião, nunca tinha tido, e saí de ambulância. E ainda quando saí, o técnico de enfermagem começou a me dar uns beijos, me assediar. Aquele beijo molhadinho. Foi muito pesadelo. Teve uma hora que ele desabotoou meu sutiã. Eu entrei num pesadelo. E no final, ainda com uma médica absolutamente agressiva comigo."

