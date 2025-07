Conheça os aroaces, pessoas que não têm ímpeto sexual nem afetivo

Ace, Aro, Aroace, Acearo: o espectro da assexualidade

O espectro assexual é amplo e diverso. Existem pessoas que não sentem atração sexual, mas podem ter desejo esporádico e se masturbar, por exemplo. Outras não têm vontade de transar, mas se apaixonam e se envolvem romanticamente. E há, ainda, quem não sinta nem desejo sexual, nem romântico — são os chamados assexuais arromânticos.

Para algumas pessoas, a identificação com esse ponto do espectro acontece quando percebem que seus envolvimentos afetivos ou sexuais no passado ocorreram mais por tentativa de se adequar às expectativas sociais do que por um desejo genuíno. As relações podem parecer forçadas, e o vínculo afetivo tende a não se sustentar. Com o tempo, torna-se evidente que amar ou desejar alguém pode simplesmente não fazer parte da própria experiência.

Não é preguiça, é identidade

Distinguir a assexualidade da simples falta de libido ou desinteresse passageiro é essencial para evitar interpretações equivocadas. Uma coisa é não ter vontade de transar em determinado momento, por cansaço, estresse ou rotina. Outra completamente diferente é nunca ter experimentado esse desejo, ou não vê-lo como parte do seu funcionamento interno. Enquanto uma é circunstancial, a outra é estrutural: faz parte da identidade de quem vive assim.

A terapia, nesses casos, é essencial para compreender o que se sente e aceitar essa forma pouco falada de viver. O processo de autodescoberta, embora delicado, traz alívio e permite perceber que não há nada de errado com isso.