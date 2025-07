Bia e Branca Feres falam sobre bulimia: 'Quando vimos, perdemos o controle'

Difícil que você não tenha ouvido falar ou visto Beatriz e Branca Feres, as gêmeas do nado sincronizado. No começo dos anos 2000, elas brilharam nas piscinas, capas de revista e nas telas da televisão. E na época dos Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007, ganharam ainda mais destaque: eram as "musas do Pan".

Mas quem viu a dupla em coreografias difíceis, bem coordenadas, sempre com o sorriso no rosto, provavelmente não conhece a luta travada por elas em paralelo às competições, atrás dos holofotes.

O esporte, que começaram a praticar na infância, por diversão, trouxe muitas alegrias, é claro. Por se tratar de um desporto estético e muito visual, porém, a pressão pelo corpo sempre foi uma constante. Nunca foi fácil equilibrar os pratinhos, como deixam claro em entrevista a Universa.