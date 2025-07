Ela perdeu bebê aos 8 meses de gestação e hoje atende mulheres com essa dor

Após a perda do primogênito, ela, que mora em Belo Horizonte, mudou sua vida por completo: largou o emprego como coordenadora de recursos humanos em uma empresa multinacional, voltou a estudar e se especializou em psicologia clínica. Desde então, Carolina se dedica a atender mães que perderam seus filhos durante a gestação ou logo após o parto.

Gestação "sem complicações"

Carolina se casou em 2011 e dois anos depois engravidou do primeiro filho. A psicóloga recorda que a felicidade contagiou toda a família.

"Fui diagnosticada com endometriose, e devido ao estágio em que a doença estava, meu ginecologista disse que eu não engravidaria com facilidade. Para a nossa surpresa, eu engravidei logo no primeiro mês após a retirada do anel contraceptivo", recorda.

A gestação foi sem complicações. Carolina afirma que até a vigésima quarta semana, ela e o bebê estavam bem, mas nas semanas seguintes ela passou a ter muitas dores de estomago e inchaço no corpo.

"Eu estava retendo muito líquido, e o médico falou que era normal. Ele sempre me acalmava, e eu confiava nele", diz.