Mulheres costumam sentir mais tesão durante a gravidez? Saiba mais

Sexo, autoestima e o papel do parceiro

O parceiro também vive a gestação — ainda que em outra frequência. Enquanto alguns se mostram ainda mais atraídos pelas mudanças no corpo da mulher, outros enfrentam dificuldades em conciliar a imagem da parceira gestante com o erotismo. Isso pode envolver desde o medo de machucar o bebê até sentimentos inconscientes de ciúme ou culpa. Em casos mais extremos, há homens que evitam completamente o contato sexual durante toda a gravidez.

É importante reforçar que, do ponto de vista médico, o sexo é seguro durante toda a gestação — desde que não haja complicações obstétricas. Casais bem informados sobre as possibilidades e limites do corpo durante a gravidez tendem a lidar melhor com as mudanças no ritmo da vida sexual.

Nesse contexto, o diálogo é fundamental. A comunicação aberta sobre desejos, medos, desconfortos e fantasias pode fortalecer a intimidade do casal e transformar o período em uma fase de redescoberta, não de afastamento.

Quando o prazer aumenta

Algumas mulheres descobrem na gravidez um momento de enorme vitalidade sexual. O aumento dos sonhos eróticos, a maior frequência de masturbação e o prazer com o próprio corpo são fenômenos relatados por muitas gestantes — especialmente quando há apoio emocional, acolhimento e liberdade para explorar novas formas de prazer.