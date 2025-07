Treinar na menopausa muda tudo: mais força, menos calorão e mente afiada

Embora a atividade física não impeça a diminuição dos hormônios que ocorrem na menopausa, ela pode reduzir os sintomas típicos dessa fase.

Os exercícios melhoram a qualidade do sono, reduzem os fogachos, regulam o humor e ainda previnem a perda de massa óssea. Lucia Vieira Lopes, ginecologista e obstetra, coordenadora médica da maternidade e do pronto-socorro ginecológico e obstétrico do Hospital Aliança Star, da Rede D'Or, em Salvador

A recomendação é combinar 150 minutos de exercícios aeróbicos por semana com treinos de força.

"Os treinos de força são altamente recomendados, mesmo para quem nunca praticou antes", reforça a educadora física Cau Saad. Segundo ela, a perda muscular comum nessa fase pode ser acentuada por fatores como genética, alimentação e sedentarismo, mas é reversível com estímulo adequado.

A preservação e até o aumento da massa muscular, inclusive, não só é essencial para manter o metabolismo ativo, como é importante para a autonomia nas atividades diárias com o passar dos anos.

Exercício também é saúde mental

Além do corpo, o treino cuida da mente. O movimento físico estimula a produção de serotonina (o hormônio do bem-estar) e reduz o cortisol (o do estresse). "Isso gera alívio para sintomas como ansiedade, irritabilidade e melancolia, tão comuns nessa fase da vida", explica Lucia Vieira. Essa regulação permite que a mulher se sinta mais calma e com mais disposição.