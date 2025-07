Eles viveram paixão proibida na adolescência e se encontraram após 30 anos

Alguns dias depois do aniversário do Claudinei, eu fiz um bolo e decidi levar para ele. Não foi nada combinado, eu cheguei de surpresa. Foi uma desculpa que eu achei para encontrar com ele novamente.

Elisângela Ambrósio

"Eu não fazia ideia que ela ia aparecer. Quando ela chegou, fiquei muito feliz e a gente se deu um longo abraço", recorda Claudinei. "Foi depois do abraço que lascou-se tudo! Estamos até hoje abraçados. No mesmo dia, voltamos a namorar", brinca Elisângela.

A confeiteira revela que, 10 dias antes de reencontrar Claudinei, fez uma oração. "Coloquei os joelhos no chão e rezei mesmo. Naquele dia, eu pedi para Deus: ou o Senhor me manda um bom companheiro, uma pessoa que eu vou amar e que vai me amar, que vai cuidar de mim, ou o Senhor me ajuda a viver sozinha. Acredito que foi por isso que tive o Claudinei de volta", diz.

Abraço após o reencontro a retomada do relacionamento: 'No mesmo dia, começamos a namorar' Imagem: Arquivo pessoal

Planos de casamento

Claudinei e Elisângela passaram a morar juntos alguns dias após a retomada do relacionamento. "Meus filhos, que moram com a gente, já amaram ele logo de cara. Antes, a nossa família, que não apoiava, hoje apoia totalmente. A minha mãe está super feliz por mim", revela a confeiteira.