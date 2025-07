Ex-ambulante, Gilda de Vale Tudo defende energia da favela: 'Predestinada'

É difícil voltar nessas lembranças?

Foi um momento difícil, mas também foi de amadurecimento. Trabalhei em muitos lugares, nenhum me trouxe a experiência de lidar com pessoas como a praia me trouxe. Lidava com todo tipo de gente e precisava vender meu carisma para voltar com dinheiro. Não me lembro dessa época com tristeza ou pensando que foi difícil.

Pelo contrário, me dá uma alegria para caramba saber que, com 17 anos, eu tinha a coragem de pegar ônibus, ir até a praia e precisava voltar com dinheiro. Ter trabalhado com gente é a maior riqueza que eu tenho. Foram experiências difíceis, mas que me tornaram a pessoa que sou.

Você teve que lidar com preconceito por vir de onde veio e ter trabalhado como ambulante, por exemplo?

Ah, bastante. Quando parava para almoçar, com meu cunhado e os isopores, ficava entendido que não tínhamos dinheiro para estar no restaurante. Existia esse afastamento, de ser rotulada como não pertencente ao lugar.

Quando falava que era de Belford Roxo, recebia olhares diferentes, ainda mais quando estava fazendo testes ou em empresas por onde passei antes da carreira de atriz. Era um olhar preconceituoso, quase como perguntando 'o que você está fazendo aqui?'.

Chegaram a publicar, quando fui anunciada para o papel, que eu tinha feito teste do sofá para ser a Gilda. Se eu fosse do Leblon, tenho certeza de que teriam escrito outra coisa. Enfrentei muitas barreiras por vir de onde vim. E tenho muito orgulho de ser uma ex-ambulante, de ser favelada, de ter vindo de Belford Roxo. Não quero perder essa energia.