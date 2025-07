Andréa Beltrão conta história real em 'Lady Tempestade': 'Mulher incrível'

Andréa Beltrão comenta prêmios de Fernanda Torres: 'Me senti representada'

Andréa como se sentiu com os prêmios recebidos por Fernanda Torres pelo filme "Ainda Estou Aqui". As duas atuaram juntas por cinco temporadas, no seriado "Tapas e Beijos." "Foi tudo tão legal. É tão legal você ver alguém que você goste, ama, respeita, admirar, fazer conquistas inesperadas. É bonito vê-la vivendo isso. Me tocou muito e me senti muito representada, como atriz como amiga e como mulher."

Andréa Beltrão sobre amizade com Marieta Severo: 'Um caso louco de amor'

Andréa também comentou sua amizade de anos com Marieta Severo, com quem trabalhou por 14 temporadas em "A Grande Família". "Marieta é um caso louco de amor da minha vida, uma amiga que modificou minha vida inteira, me ensinou demais. Ela me apresentou coisas impressionantes. Nos conhecemos fazendo uma peça de teatro. Eu fazia um papel pequeno mas eu amava fazer. Ela me chamou pra dividir camarim, porque o dela era imenso e ela não queria ficar sozinha."