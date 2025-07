O que é 'Kegel': técnica de exercícios vaginais citada na música de Cardi B

No clipe, que conta com a participação de Kylie Jenner, Rosalía e Megan Thee Stallion, ela e mais dançarinas fazem uma coreografia com roupas coladas em uma piscina. Além de falar explicitamente sobre o desejo e a sexualidade das mulheres, Cardi também faz referência à palavra "Kegel", em uma das estrofes, dizendo que "faz [movimentos] Kegel quando [ele] está dentro".

Embora diferentes do pompoarismo — que foca em movimentos mais complexos do canal vaginal — os exercícios de Kegel também atuam nessa musculatura interna, ajudando a ampliar a consciência corporal e a performance sexual. Eles também são indicados para gestantes, auxiliando no preparo do parto e na recuperação do períneo no pós-parto.

Como é feito?

Para quem nunca praticou, o principal desafio está em identificar corretamente os músculos do assoalho pélvico. Uma boa dica para iniciantes é imaginar que está segurando o xixi. Essa contração — que inclui a musculatura do canal vaginal e do ânus — é o que buscamos nos exercícios.

Os movimentos devem ser feitos sempre com a bexiga vazia, já que, quando realizados de forma incorreta, podem piorar quadros como incontinência. Por isso, o ideal é buscar orientação de um profissional da área.

Independentemente da idade, qualquer mulher pode se beneficiar da técnica, desde que orientada corretamente. Os exercícios podem ser incorporados na rotina diária e, com o tempo, os resultados aparecem tanto na saúde, quanto na qualidade do prazer.