'Engravidei 9 vezes, perdi 8 bebês e descobri doença que facilita aborto'

Aumenta risco de complicações na gravidez. A síndrome provoca complicações gestacionais, como aborto, pré-eclâmpsia e parto prematuro, descolamento de placenta e o óbito fetal (perda gestacional após 22 semanas).

É como se ela [a paciente] tivesse anticorpo contra as células do endométrio dela, o que pode gerar trombose ou isquemia [suspensão ou redução do fluxo sanguíneo] dos órgãos. Neste caso, uma isquemia placentária. Eduardo Cordioli, obstetra e diretor técnico de obstetrícia do Hospital e Maternidade Santa Joana

Pode estar relacionada com outra condição autoimune, o lúpus. "É uma doença que você tem anticorpo contra você mesmo e pode atacar vários órgãos: fígado, rim, cérebro", explica Cordioli. Segundo ele, a SAF pode provocar outros problemas importantes, como AVC e infarto em pacientes jovens.

Tratamento. "A SAF demanda uma atenção muito especial. Não é só tomar remédio para ficar grávida, mas tomar anticoagulante para se manter viva. A maior parte das pessoas com SAF complicam após o parto. Por isso, é importante passar com especialista e tomar a medicação correta", diz o médico.

Já o sangue com fator Rh negativo é uma condição comum. "No caso de a mulher ter Rh negativo e o marido Rh positivo, é importante que ela receba imunoglobulina", destaca Cordioli.

Anticoagulante previne doenças para o bebê. As doses previnem a doença hemolítica do recém-nascido, que é quando a mãe produz anticorpos contra o bebê, e a eritroblastose fetal, que é a destruição das hemácias do feto.