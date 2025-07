Pista de patinação em SP revive os anos 80: 'Pra quem nasceu pra brilhar'

8. Glitter para fechar com chave de ouro: Por fim, um pouco de glitter prensado sobre o iluminador, sem medo de brilhar. Afinal, como diz Vanessa: "Eu falei que ia no brilho, né?"

À Prova de Rolê

Nesta série do Lab da Beleza, Vanessa Rozan sai do camarim do UOL para testar no rolê suas makes inspiradas em temas como os anos 1980 e os doramas que bombam no streaming. Toda quinta, no Canal UOL e no YouTube de Universa. Assista ao episódio completo no topo da página.

