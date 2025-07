Mulheres gostam menos de sexo do que homens? O que está por trás da questão

Libido feminina: mulheres gostam menos de sexo?

É importante recordar o fato de que, reprimidas historicamente, as mulheres vivem, na sociedade ocidental, um vaivém em suas descobertas e afirmações de desejo sexual. A construção da vida sexual da mulher, principalmente daquela que se relaciona com homens, ainda carrega ideias machistas de que dizer que gosta de sexo é ser promíscua e que o corpo feminino é um objeto para satisfazer as vontades dos outros. Resultado: falamos menos abertamente sobre prazer do que os homens.

Quanto menos falamos, menos conseguimos perceber que a vontade está ali. Sem contar que as mulheres estão sobrecarregadas com os afazeres domésticos. Com isso, não há lugar para o lazer e o prazer

A crença de que mulheres gostam menos de sexo também é reforçada pela falta de diálogo sobre o tema. Ao longo da vida, somos ensinadas a reprimir o que sentimos e não a explorar ou expressar a libido. A sobrecarga — especialmente nas relações heterossexuais, nas quais ainda recai majoritariamente sobre as mulheres a responsabilidade pela casa, pelos filhos e pela organização da vida cotidiana — torna ainda mais difícil reservar tempo e energia para o prazer. Esse esgotamento físico e mental tem efeito direto sobre o desejo sexual.

Libido e a rotina feminina

Na rotina da pandemia, a desigualdade de distribuição de tarefas domésticas entre homens e mulheres aumentou. Mas, muito antes disso, as mulheres já amargavam o acúmulo de tarefas. E, hoje, é cada vez mais claro: se a mulher tem um dia ruim, para que fazer sexo? Essa desigualdade traz, como consequência, a perda da libido.