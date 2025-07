Insegurança não te faz menos mãe: Bella Falconi ajuda a maternar sem culpa

Os desafios nas idealizações da gestação

Bella Falconi faz ensaio de fotos com as filhas Vicky e Stella Imagem: Arquivo pessoal

Dona de um físico bem definido, Bella diz que recebe relatos de muitas mulheres com receio de engravidar por causa dos "efeitos colaterais" ao corpo. No entanto, na opinião dela, a mudança física não se compara ao amor e o privilégio de dar à luz. "O corpo muda e arrisco dizer que nunca mais será exatamente o mesmo, mas temos que entender que faz parte de uma linda e profunda transformação".

Inclusive, ao relembrar da gestação de Vicky, a influenciadora conta que se permitiu ser mais flexível e comer mais doces, após seguir dietas restritivas por muito tempo. Já na gravidez de Stella, Bella foi diagnosticada com excesso de líquido amniótico no útero — que pode aumentar o risco de parto prematuro. Assim, seguindo orientação médica, ela diminuiu a frequência de exercícios físicos e o uso de pesos.

Segundo Bella, nenhum dos seus partos foi exatamente como ela sonhou, ela queria ter partos naturais sem intervenções, mas em ambos acabou optando pela anestesia devido a dor, principalmente depois que a bolsa estourou.

"No parto da Vicky, minha médica avaliou que se eu não tomasse a anestesia para relaxar, talvez não conseguisse fazer força na hora certa. Apesar de ter sido diferente do que imaginei, foi uma experiência incrível. Já no parto da Stella, cheguei a oito centímetros de dilatação sem anestesia. Estava determinada a seguir com o plano, mas a dor ficou tão intensa que parecia que eu ia enlouquecer. No fim, a Stella estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço, e, por segurança, aceitei os medicamentos para ajudar no processo", relembra.