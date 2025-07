Andréa Beltrão sobre amizade com Marieta Severo: 'Um caso louco de amor'

Andréa também contou como se sentiu com os prêmios da amiga Fernanda Torres pelo filme "Ainda Estou Aqui". As duas atuaram juntas por cinco temporadas, no seriado "Tapas e Beijos." "Foi tudo tão legal. É tão legal você ver alguém que você goste, ama, respeita, admirar, fazer conquistas inesperadas. É bonito vê-la vivendo isso. Me tocou muito e me senti muito representada, como atriz, como amiga e como mulher."

Andréa Beltrão conta história real em 'Lady Tempestade': 'Mulher incrível'

0:00 / 0:00

A atriz contou como foi interpretar a advogada Mércia Albuquerque na peça "Lady Tempestade". "Ela era uma moça, uma jovem que sofreu pressão familiar pra ser médica, não conseguiu, foi fazer direito, mas queria ser professora. Um dia indo pra escola indo trabalhar, ela se depara com uma cena de um líder estudantil sendo arrastado por um carro com correntes e cordas pelos pés, um general batendo nele. E ela vê aquilo e decide tomar outro rumo da vida dela. Ela começa a trabalhar pra tirar ele da prisão e se envolve com muitos presos políticos, torturados. Uma mulher incrível e extraordinária."

Andréa Beltrão conta como é trabalhar com o marido: 'Muita intimidade'