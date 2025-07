'Percebi que meu filho estava com um câncer raro enquanto ele brincava'

No episódio desta semana de Amar+Materna, Fernanda Fertonani relata os momentos de angústia que viveu ao lado do filho Lucas, diagnosticado com um câncer raro no fígado aos dois anos de idade.

Após uma série de complicações durante o parto e um mês com o filho internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neonatal, Fernanda finalmente acreditou que teria paz para viver com a família. No entanto, quando Lucas completou dois anos, ela notou uma bolinha abaixo da costela dele enquanto ele brincava.

Após uma consulta com o pediatra, Lucas foi submetido a um raio-x e a uma tomografia, que revelaram um nódulo de 8 cm e o diagnóstico de hepatoblastoma, um tumor maligno no fígado que afeta principalmente bebês e crianças pequenas.