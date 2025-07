'Fui perseguida': mulheres relatam medo e assédio em corridas de rua

Após a perseguição, Nicolle ficou algumas semanas sem correr. Voltou à atividade numa frequência menor e só dentro do parque onde costumava ir. "Eu estimulo as pessoas a se exercitarem, trabalho com isso, e no final das contas estou amarrada, porque eu mesma reduzi minhas corridas."

Nicolle luta jiu-jitsu e incentiva mulheres a aprenderem defesa pessoal Imagem: Arquivo pessoal

Por lutar jiu-jitsu, ela costuma ouvir que poderia se defender. Mas afirma que "a melhor defesa é evitar o confronto", porque não sabe se a outra pessoa está armada. Ainda assim, recomenda que mulheres aprendam defesa pessoal.

A coordenadora de comunicação Daniela Macedo, 30, evita correr ou passear com o cachorro nos mesmos lugares e horários do bairro onde mora. "Faço isso por medo de ser seguida", conta. "Já fui seguida na rua, voltando do trabalho, mas justamente esse tipo de coisa me faz ter mais receio ainda durante as corridas."

Ela usa camisetas largas e discretas, mas ainda percebe os olhares. "Uso short mais justo para segurar as coxas e é exatamente para onde os homens que passam por mim olham quando corro na rua", diz. No ciclismo, pedala em grupo, com homens que "acabam protegendo".

A executiva de vendas Luara Camandaroba, 27, costumava correr numa rua do bairro que considerava segura, mas desde que notícias circularam sobre um homem atacando pessoas na região, principalmente mulheres, desistiu do espaço.