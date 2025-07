Andréa Beltrão comenta prêmios de Fernanda Torres: 'Me senti representada'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a atriz Andréa Beltrão comentou como se sentiu com os prêmios da amiga Fernanda Torres pelo filme "Ainda Estou Aqui". As duas atuaram juntas por cinco temporadas no seriado "Tapas e Beijos."

Andréa exaltou o prêmio da amiga. "Foi tudo tão legal. É tão legal você ver alguém que você goste, ama, respeita e admira fazer conquistas inesperadas. Foi uma coisa com muita propriedade. É bonito vê-la vivendo isso. Me tocou muito e me senti muito representada, como atriz, como amiga e como mulher."

