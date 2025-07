Xerifa da Rocinha é detida após dar à luz: mães de bebês podem ser presas?

A defesa pediu a prisão domiciliar de Danúbia, mas a Justiça manteve a detenção. Em audiência de custódia realizada ontem, o pedido foi negado e Danúbia seguirá para a Unidade Materno Infantil no Complexo de Gericinó com a filha recém-nascida.

A defesa diz que o bebê nasceu com uma síndrome. Segundo a advogada, a criança tem uma síndrome não especificada e precisa de cuidados especiais; a prisão domiciliar garantiria o melhor interesse do bebê, de acordo com a defesa de Danúbia.

O que diz a lei sobre a prisão de mães

Mulheres presas após o parto têm proteções legais específicas. Segundo a advogada criminalista Marília Ancona de Faria, especialista em direito penal, a realidade de violações e o aumento da população carcerária levaram à criação de leis específicas para gestantes e puérperas (mulheres que acabaram de ter um bebê). Entre essas proteções estão o direito à assistência médica adequada e amamentação por no mínimo seis meses, com possibilidade de extensão.

Há também previsão de custódia em local adequado para mães e filhos. A legislação brasileira exige que mulheres presas com filhos tenham acesso a creche e berçário em estabelecimentos prisionais que atendam crianças de até sete anos.

A prisão domiciliar para mães é prevista em lei e reforçada pelo STF. A advogada explica que o artigo 318 do Código de Processo Penal prevê a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a mulher é responsável por filho menor de 12 anos. Após um julgamento de habeas corpus pelo STF, firmou-se que esse direito é presumido, com base na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente e em tratados internacionais —não sendo necessário comprovar a necessidade dos cuidados maternos.