O que diz carta de papa que orienta mulher a ter quantos filhos Deus quiser

Casais católicos que não usam métodos contraceptivos e aceitam todos os filhos concebidos acreditam ser essa a vontade de Deus. Essa mentalidade tem nome —abertura à vida— e se baseia em ensinamentos bíblicos, mas foi formalizada na história recente da Igreja pela encíclica Humanae Vitae, escrita pelo papa Paulo 6º em 1968.

Newsletter Materna Conteúdo personalizado com tudo que importa durante a gravidez. Informe seu email e tempo de gestação para receber a newsletter semanal Tempo de gestação Selecione Informe seu email Quero receber Ao assinar qualquer newsletter você concorda com nossa Política de Privacidade

O que diz a carta do papa?

Casamento não é fruto do acaso, mas uma instituição do "criador" para realizar "seu desígnio de amor". Como o "criador" é uma figura paterna, segundo os próprios Evangelhos, o intuito dessa união seria "um aperfeiçoamento mútuo pessoal" para "colaborarem com Deus na geração e educação de novas vidas".

Católicos ainda enxergam o casamento como uma extensão do sacramento do batismo. Portanto, seria natural que ela gerasse frutos. É importante lembrar que, em diversas passagens do Evangelho, Jesus é referido como "noivo", enquanto sua Igreja seria "a noiva".