Você ama como foi amada: os 5 perfis afetivos que nascem na infância

Você já parou para se perguntar por que tende a atrair sempre o mesmo tipo de parceiro ou por que certas situações emocionais se repetem nos seus relacionamentos? A resposta pode estar na chamada "teoria do apego", um conceito da psicologia que mostra como os vínculos com os primeiros cuidadores moldam nossa maneira de confiar, amar e se conectar ao longo da vida.

"Todos nós carregamos, em algum grau, as experiências vivenciadas na infância para a vida adulta, e isso vai refletir em nossos comportamentos, sobretudo nos relacionamentos afetivos", afirma Gustavo Magalhães, médico pela UFPI (Universidade Federal do Piauí) e psiquiatra do Instituto Perin.

Mesmo em lares aparentemente estáveis, crianças desenvolvem papéis adaptativos (como agradar, se calar ou cuidar demais dos outros) e isso pode se manifestar nos vínculos românticos.