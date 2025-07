Meia azul para solteiros: Vanessa Rozan testa códigos da paquera na corrida

Hidratante;

Óleo de blindagem;

Protetor solar com cor em bastão;

Blush em bastão com proteção solar;

Corretivo no canto interno dos olhos;

Gel de sobrancelha;

Lápis azul em volta dos olhos;

Máscara de cílios à prova d'água;

Pó facial solto; e

Spray fixador.

O primeiro passo é aplicar um hidratante potente. Depois, é a vez do óleo de blindagem, que forma uma película sobre a pele para "segurar" a maquiagem. Em seguida, protetor solar com cor em bastão, aplicado diretamente no rosto, "à la blogueira", como ela mesma diz.

Blush também com proteção solar, corretivo no canto interno dos olhos para iluminar, gel de sobrancelha, lápis azul, máscara à prova d'água, pó solto e spray fixador fecham o combo. "Posso correr em mais uns quatro grupos de corrida depois disso aqui", brincou Vanessa.

À Prova de Rolê

Nesta série do Lab da Beleza, Vanessa Rozan sai do camarim do UOL para testar no rolê suas makes inspiradas em temas como os anos 1980 e os doramas que bombam no streaming. Toda quinta, no Canal UOL e no YouTube de Universa. Assista ao episódio completo sobre maquiagem blindada no topo da página.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.