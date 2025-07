'Decidi me tornar médica depois que meu filho se curou de um câncer raro'

Lucas foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor, ficou internado e enfrentou uma série de intercorrências até receber alta e voltar para casa com a família. No entanto, apenas três meses depois, ele foi diagnosticado com metástase pulmonar, indicando que o câncer havia se espalhado.

O menino passou por 12 sessões de quimioterapia e, hoje, está totalmente curado, levando uma vida como a de qualquer criança saudável. Os momentos de angústia e aflição motivaram Fernanda a buscar uma forma de ajudar outras famílias. Ela então decidiu deixar a carreira de advogada e começou a estudar medicina.

Essa vontade veio da vivência que eu tive. Foi quase como um chamado, um propósito. Eu já passei por isso, então acredito que serei uma médica muito mais empática, principalmente com os pais. Fernanda Fertonani

Fernanda Fertonani conta sua história e como decidiu estudar medicina no Amar+Materna Imagem: Tency Produções

A maior surpresa veio quando seu pai também decidiu iniciar a formação em medicina, e hoje os dois estudam juntos, na mesma turma. Fernanda espera que o filho compreenda essa grande transformação quando crescer.